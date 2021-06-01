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Сильный туман ожидается ночью и утром 14 июня

bot Вчера, 20:4541Новости
Сильный туман ожидается ночью и утром 14 июня
Сильный туман ожидается местами по территории региона ночью и утром 14 июня. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 14 июня местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
Напомним, что при видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 20:00 125

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