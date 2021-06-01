Интервью Путина: интересные подробности перед его выходом

"Я привык к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет", – подчеркнул президент РФ.

"Не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то несварение желудка, только словесное. Вы перечислили много людей, которые погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей".

"К Лесину я очень хорошо относился, он умер или погиб в США. Мы у вас должны спросить, как он там погиб?", — добавил Путин.

Путин дал интервью американскому каналу NBC. Этой ночью показали его отрывок, полная версия интервью должна быть показана 14 июня.Комментируя слова президента США Джо Байдена, который согласился с утверждением, что Путин убийца, он сказал, что "таких обвинений слышал десятки".Также Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком, но выразил надежду, что со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов. Еще президент РФ высказался о смерти известных российский оппозиционных режиму Кремля деятелей. Журналист спросил у Путина, является ли убийство Бориса Немцова, Анны Политковской, смерти Александра Литвиненко, Сергея Магницкого и Михаила Лесина совпадением.На что Путин ответил:Также глава Кремля отметил, что среди упомянутых погибших он хорошо относился к Михаилу Лесину — экс-министра печати РФ и основателя Russia Today, который умер от тупой травмы головы в Вашингтоне.Борис Штрассер