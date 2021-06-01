"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 14 июня из-за ремонтов
Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 14 июня возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:Луганск:Жовтневый район: улицы Дальневосточная, Калугина, Крапивницкого, Лебедева-Кумача, Смоленская, кварталы Комарова, Дзержинского;Каменнобродский район: улицы Республиканская, Ломаная, Артема, Войкова, Уборевича, Текстильщиков, Энгельса, Братьев Маховых, Песчаная, Комсомольская, Металлистов;Артемовский район: улица Ленина, квартал Луганский, переулок 8-й Лутугинский;Краснодонский район: Краснодон, квартал Лютикова; Суходольск, улицы Шоссейная, Франко; поселок городского типа (пгт) Энгельсово, улица Садовая; пгт Широкий, улица Горького;Лутугинский район: пгт Успенка, улица Заводская;
Свердловск: квартал Пролетариата Донбасса;Алчевск: улицы Липовенко, Чехова, Чапаева, Фрунзе;Перевальский район: улицы Курганная, Космодемьянской, Филатова;Кировск: пгт Донецкий, улицы Осипенко;Брянка: Брянка, улицы Серафимовича, Школьная;Стаханов: улицы Руднева, Южная, 1-я Новая, Ударника; Ирмино, улицы Тверская, Дюканова;Первомайск: улица Пионерская, переулок Заводской;Антрацит: поселок шахты "Центральная", улица 5-го Марта;Красный Луч: улица Васильченко, Микрорайон № 3."На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе". *к31*с
14 июня — Луганск
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