"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 14 июня из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 14 июня возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам::Жовтневый район: улицы Дальневосточная, Калугина, Крапивницкого, Лебедева-Кумача, Смоленская, кварталы Комарова, Дзержинского;Каменнобродский район: улицы Республиканская, Ломаная, Артема, Войкова, Уборевича, Текстильщиков, Энгельса, Братьев Маховых, Песчаная, Комсомольская, Металлистов;Артемовский район: улица Ленина, квартал Луганский, переулок 8-й Лутугинский;Краснодон, квартал Лютикова; Суходольск, улицы Шоссейная, Франко; поселок городского типа (пгт) Энгельсово, улица Садовая; пгт Широкий, улица Горького;пгт Успенка, улица Заводская;квартал Пролетариата Донбасса;улицы Липовенко, Чехова, Чапаева, Фрунзе;улицы Курганная, Космодемьянской, Филатова;пгт Донецкий, улицы Осипенко;Брянка, улицы Серафимовича, Школьная;улицы Руднева, Южная, 1-я Новая, Ударника; Ирмино, улицы Тверская, Дюканова;улица Пионерская, переулок Заводской;поселок шахты "Центральная", улица 5-го Марта;улица Васильченко, Микрорайон № 3."На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", - предупредили в "Луганскводе". *к31*с14 июня — Луганск