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Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели пятерых защитников Республики

root Сегодня, 13:000Новости
Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели пятерых защитников Республики


Генеральная прокуратура ЛНР возбудила уголовное дело по факту гибели пятерых военнослужащих Народной милиции в районе поселка Голубовское. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила официальный представитель правоохранительного ведомства Инна Семенова."11 июня текущего года украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группой) совершено убийство пятерых военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые находились на боевом дежурстве в опорном пункте в районе Голубовского. По данному факту возбуждено уголовное дело и проводится предварительное следствие", – сказала она.Напомним, что глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 14 июня в ЛНР днем траура по погибшим военнослужащим Народной милиции. Ранее он заявлял о том, что Республика приложит все усилия для поиска и наказания киевских силовиков, убивших защитников ЛНР.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Допмеры предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к2*к29*с
14 июня — Луганск

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