Кто получит надбавку к пенсии с 1 июля



«С 1 июля на 100 гривен, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019-2020 годах. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года. Мы знаем эту категорию людей, и когда мы делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей, мы для них также определили с 1 июля ежемесячную доплату по 100 гривен», — сказала министр.

Экономика - Сегодня, 12:31 378 В этом году запланировано пять этапов повышения пенсии в Украине. Очередной из них запланирован на 1 июля и коснется тех пенсионеров, которые не подпали под индексации 2019-2020 годов и чернобыльцев. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире канала «Украина 24«.«С 1 июля на 100 гривен, то есть мы даем ежемесячную доплату к пенсиям тем людям, которые не подпадали под индексацию в 2019-2020 годах. Так прописано в законодательстве, реформа 2017 года. Мы знаем эту категорию людей, и когда мы делали индексацию с марта для 8 млн человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей, мы для них также определили с 1 июля ежемесячную доплату по 100 гривен», — сказала министр.Экономика - Сегодня, 12:31 378

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