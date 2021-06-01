Седьмая годовщина сбитых десантников: генерал обвинённый военной прокуратурой оправдан
При посадке в аэропорту Луганска 14 июня 2014 года, был сбит Ил-76 — военно-транспортный самолет 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Самолет был сбит представителями вооруженных формирований ЛНР из ПЗРК «Игла». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.
«В результате обстрела все они погибли. Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, на тот момент, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных сил Украины за период ее независимости».
Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.
Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова.
Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию. Рассмотрение этого дела длилось несколько лет.
Заново была проведена военная экспертиза.
21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оправдал Виктора Назарова по делу о катастрофе Ил-76.
Происшествия - Сегодня, 12:15 187
Самолет был сбит представителями вооруженных формирований ЛНР из ПЗРК «Игла». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.
«В результате обстрела все они погибли. Гибель всех 49 военных, находившихся на борту сбитого самолета, на тот момент, стала крупнейшей с начала антитеррористической операции и самой большой одновременной потерей Вооруженных сил Украины за период ее независимости».
Одноразовая, катастрофическая гибель большого количества личного состава внесла коррективы в планы АТО: как следствие, в июле украинские войска вынуждены были с боями и новыми потерями пробивать сухопутный коридор через Счастье к Луганскому аэропорту.
Из-за трагедии Минобороны Украины отстранило от своих обязанностей ряд военных. В том числе и заместителя руководителя антитеррористической операции генерал-майора Виктора Назарова.
Военная прокуратура обвинила генерала в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
27 марта 2017 года Павлоградский суд признал виновным генерал-майора Назарова и приговорил к 7 годам тюрьмы, однако генерал подал апелляцию. Рассмотрение этого дела длилось несколько лет.
Заново была проведена военная экспертиза.
21 мая 2021 года Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оправдал Виктора Назарова по делу о катастрофе Ил-76.
Происшествия - Сегодня, 12:15 187
Метки: {keywords}