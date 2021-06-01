Гибель защитников ЛНР у Голубовского стала огромной утратой для сослуживцев – замкомбата

Гибель пятерых защитников ЛНР в районе поселка Голубовское стала огромной утратой для их сослуживцев. Об этом в ходе церемонии прощания заявил замкомандира батальона, в котором служили погибшие, Александр Бебешко.Украинская диверсионно-разведывательная группа 11 июня совершила нападение на наблюдательный пост Народной милиции в районе поселка Голубовское, погибли пятеро защитников Республики."Самое тяжелое на войне - это хоронить своих товарищей. Эту боль, эту утрату передать словами просто невозможно. Потеря для батальона огромная. Но батальон продолжает выполнять свои боевые задачи. Скрепив сердце, стиснув зубы от боли, мы будем стоять на защите рубежей нашей Республики. Иного просто не дано", - сказал замкомбата.Он добавил, что всех военнослужащих батальона объединяет "вера в победу, твердые убеждения, поистине братская взаимовыручка"."Они (погибшие защитники Республики) были очень энергичные, имели семьи, детей. За их свободу, за их выбор они и отдали свои жизни", - отметил Бебешко.Глава Республики Леонид Пасечник объявил 14 июня в ЛНР днем траура по погибшим военнослужащим Народной милиции и заявил, что Республика приложит все усилия для поиска и наказания киевских силовиков, убивших защитников ЛНР.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Допмеры предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

14 июня — Луганск