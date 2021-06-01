ЛНР будет судить убийц защитников Республики по законам военного времени – Пасечник

ЛНР приложит все усилия для поиска убийц защитников Республики и будет судить их по законам военного времени. Об этом в ходе церемонии прощания с погибшими в районе поселка Голубовское военнослужащими ЛНР заявил глава Республики Леонид Пасечник."Я обещаю, что мы приложим все усилия для того, чтобы найти тех подонков, тех нелюдей, тех убийц, которые совершили это преступление, и судить их по законам военного времени, как это положено, потому что такое кровавое убийство, такое чудовищное по своему исполнению убийство мы прощать никому и никогда не будем", - сказал он.Украинская диверсионно-разведывательная группа 11 июня совершила нападение на наблюдательный пост Народной милиции в районе поселка Голубовское, погибли пятеро защитников Республики.Глава Республики объявил 14 июня в ЛНР днем траура по погибшим военнослужащим Народной милиции и заявил, что Республика приложит все усилия для поиска и наказания киевских силовиков, убивших защитников ЛНР.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Допмеры предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к31*т14 июня — Луганск