Диверсия у Голубовского была санкционирована высшим руководством Украины – Пасечник

Диверсия у поселка Голубовский, в результате которой погибли пятеро защитников Республики, была санкционирована высшим военным и политическим руководством Украины. Об этом на церемонии прощания с погибшими военнослужащими Народной милиции заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Все ребята погибли от рук украинских террористов, которые совершили на нашей территории поистине вопиющий кровавый акт. По характеру преступления, по форме и методам его исполнения мы понимаем, что это были не простые убийцы, это были профессиональные убийцы, очень профессиональные, что говорит о том, что эта акция была хорошо спланирована и готовилась. И, более того, я уверен, что она была санкционирована, ее проведение было санкционировано высшим военным и политическим руководством Украины", - сказал он.Украинская диверсионно-разведывательная группа 11 июня совершила нападение на наблюдательный пост Народной милиции в районе поселка Голубовское, погибли пятеро защитников Республики.Глава Республики объявил 14 июня в ЛНР днем траура по погибшим военнослужащим Народной милиции и заявил, что Республика приложит все усилия для поиска и наказания киевских силовиков, убивших защитников ЛНР.Согласованные участниками Контактной группы Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля 2020 года, в частности, запрещают наступательные и разведывательно-диверсионные действия; использование любых видов летательных аппаратов; размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Допмеры предусматривают применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня, а также задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства ВСУ или Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать координационный механизм. Об издании таких приказов должна быть уведомлена Контактная группа.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к29*т14 июня — Луганск