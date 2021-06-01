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Политолог Шпаковский указал на неожиданную избирательность "заботы" США об Украине

root Сегодня, 14:000Новости
Политолог Шпаковский указал на неожиданную избирательность "заботы" США об Украине
Увеличение масштабов американской военной поддержки Киева никак не связано с заботой США об интересах этой страны, считает белорусский политолог Александр Шпаковский.

Новостное агентство «Харьков»
Власти США решили нарастить финансирование военных программ для нужд украинской армии и других силовых структур со 125 млн до 150 млн долларов, напомнил Шпаковский в личном Telegram-канале. Подобная "забота" Вашингтона диктуется эгоистическими соображениями, уверен аналитик. Он указал на неожиданную избирательность американской финансовой помощи.
"Вакцину от коронавируса американцы Киеву не передают и даже не продают. Только оружие. Напоминает колонизацию Северной Америки, когда белые джентльмены стравливали индейские племена между собой", — подчеркнул политолог.
По его словам, воплощение американской "помощи" Украине не оставляет сомнений – Вашингтон заинтересован в продолжении кровопролития в этой стране. В течение только 2021 года США и их союзники по НАТО отправили на Украину несколько крупных партий вооружения, включая боевые катера, противоартиллерийские радары и ударные беспилотники, резюмировал Шпаковский.
О размещении Вооруженными силами Украины тяжелой боевой техники в жилых районах населенных пунктов Донбасса сообщал RT.
Светлана Акульшина

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