Кулеба заявил о намерении Украины получить компенсацию за "СП-2"

Украина готова к переговорам о компенсации после запуска "Северного потока — 2". Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД УкраиныОднако, как он уточнил, это не значит, что Киев согласится на все предложенное. По словам министра, Украина рассчитывает на поддержку США в этом вопросе. Он подчеркнул, что решение Вашингтона смягчить санкционное давление на проект стало "разочарованием" для Киева.Украинский политолог Руслан Бортник ранее заявил, что Украина должна получить часть акций Nord Stream 2 AG после ввода газопровода в эксплуатацию в качестве компенсации. Он также предложил властям заключить долгосрочный контракт на транзит газа с РФ, отказавшись для этого от позиции американских партнеров.Николай Денежкин