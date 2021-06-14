Генпрокуратура завела уголовное дело за необоснованные расходы на ремонт в госучрежении

Генеральная прокуратура завела уголовное дело в отношении должностных лиц одного из государственных учреждений Ровеньков по факту необоснованного увеличения расходов на проведение капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры со ссылкой на прокуратуру Ровеньков.Должностные лица государственного бюджетного учреждения, подведомственного Министерству труда и социальной политики ЛНР, в сентябре 2020 года заключили договор с юридическим лицом на оказание услуг по проведению капитального ремонта здания учреждения."Проведенным по требованию прокуратуры города Ровеньки сравнительным аудитом сметной документации, а также мониторингом средних цен на приобретенные и использованные в ходе ремонтных работ материалы установлено необоснованное увеличение расходов учреждения на сумму 391 000 российских рублей", - говорится в сообщении.Прокуратура Ровеньков направила материалы проверки в следственное управление Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики. "По результату рассмотрения данных материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 179 ("Присвоение или растрата") УК Луганской Народной Республики", - сообщила пресс-служба. *к29*с

14 июня — Луганск