Сотрудники МЧС спасли водителя и пассажира, заблокированных в машине после ДТП в Луганске

Луганские спасатели деблокировали двух человек из попавшего в ДТП автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.Авария, в результате которой автомобиль ВАЗ-2110 вылетел на встречную полосу и врезался в дерево, произошла сегодня на улице Ломоносова."К месту ДТП были направлены дежурные караулы пожарно-спасательной части № 2 и аварийно-спасательной части. По прибытии удалось установить, что в транспортном средстве оказались заблокированы двое пострадавших: 38-летние водитель и пассажир, оба находились в сознании. При столкновении они получили разные виды травм", – сообщили в МЧС.В ведомстве рассказали, что спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь и извлекли из автомобиля водителя, у которого была зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ)."Пассажиру повезло меньше: его ногу зажало приборной панелью. Сотрудники МЧС открыли задние двери машины, разложили сидения, подложили под спину медицинские носилки, иммобилизовали конечность, извлекли (пострадавшего) и передали медикам. Ему был поставлен предварительный диагноз "ЗЧМТ, перелом левой нижней конечности, закрытый перелом носа", – рассказали в МЧС.Оба пострадавших были госпитализированы в республиканскую клиническую больницу. *к2*к29*с

14 июня — Луганск