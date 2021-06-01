Киев запретил ВСУ препятствовать работе СММ из-за прибытия главы ОБСЕ – Народная милиция

Украинское командование запретило ВСУ препятствовать работе представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во время визита в Донбасс председателя организации Анн Линде. Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."В связи с планируемой работой главы ОБСЕ Анн Линде в зоне "ООС" (так называемой операции объединенных сил) командующий "ООС" (Владимир) Кравченко, опасаясь за несанкционированные нарушения мандата миссии ОБСЕ, отдал указания командующим ОТГ (оперативно-тактических группировок) "Восток" и "Север" с доведением до командиров соединений и воинских частей о запрете военнослужащим препятствовать деятельности сотрудников ОБСЕ", - сказал офицер пресс-службы.Он отметил, что дополнительно командирам 20-го и 305-го батальонов радиоэлектронной борьбы доведен запрет на работу станций радиоподавления в период работы делегации СММ ОБСЕ."Также отмечается, что командиры соединений будут нести личную ответственность за допущенные нарушения. Указания доведены под роспись до командиров соединений и воинских частей", - добавил Филипоненко.Ранее Народная милиция ЛНР призвала председателя ОБСЕ объективно оценить соблюдение Киевом Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

14 июня — Луганск