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Глава ЛНР поручил провести военные сборы для более чем 300 резервистов

root Вчера, 19:3046Новости
Глава ЛНР поручил провести военные сборы для более чем 300 резервистов


Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом поручил Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы, в которых примут участие более 300 резервистов."В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период: с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021", – говорится в документе.Глава ЛНР постановил "призвать на военные сборы 323 человека из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской Народной Республики"."Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов", – сказано в указе.Глава Республики поручил Народной милиции при реализации указа обеспечить "соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток".Указ вступил в силу 14 июня. *к29*с
14 июня — Луганск

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