Синоптики прогнозируют днем 15 июня в ЛНР до 28 градусов тепла и кратковременный дождь

Температура воздуха в Республике 15 июня будет колебаться от 12 градусов выше нуля ночью до 28 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР."С 21:00 14 июня до 21:00 15 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, местами туман; утром, днем местами кратковременный дождь, гроза; ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем местами шквалистое усиление до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, днем 23-28 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 14-16 градусов, днем – 26-28 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 15-17 градусов выше нуля ночью и 24-26 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 15 до 17 градусов тепла ночью и от 25 до 27 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни на территории Республики сохранится неустойчивый характер погоды, в дневные часы местами пройдут кратковременные дожди с грозами. *к16*к29*с

14 июня — Луганск