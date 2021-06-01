Ушел из жизни почетный гражданин Луганска, олимпийский чемпион, чемпион мира и чемпион «Тур де Франс»





«Выдающийся велогонщик, почетный гражданин Луганска Анатолий Чуканов ушел из жизни 10 июня на 71-м году. Анатолий Алексеевич прославил родной город спортивными достижениями высочайшего уровня. Администрация Луганска выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

Чуканов родился 10 мая 1951 года в Миллеровском районе Ростовской области. В 1983 году окончил Луганский государственный педагогический институт имени Тараса Шевченко. В 1976 году Чуканов вошел в состав сборной команды СССР и стал чемпионом XXI летних Олимпийских игр в Монреале, в 1977-м завоевал титул чемпиона мира в Венесуэле. Являлся чемпионом «Тур де Франс», неоднократным победителем международных соревнований в Италии, Франции, Германии, чемпионатов Украины и бывшего СССР.

«На протяжении всей жизни Чуканов проводил большую работу по пропаганде Олимпийского движения, привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Память об Анатолии Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах луганчан», — отметили в горадминистрации.

Прощание с Чукановым состоится 15 июня в 11:00 у центрального входа на кладбище «Острая Могила». Культура - Сегодня, 21:31 107 Известный спортсмен, почетный гражданин Луганска Анатолий Чуканов скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.«Выдающийся велогонщик, почетный гражданин Луганска Анатолий Чуканов ушел из жизни 10 июня на 71-м году. Анатолий Алексеевич прославил родной город спортивными достижениями высочайшего уровня. Администрация Луганска выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.Чуканов родился 10 мая 1951 года в Миллеровском районе Ростовской области. В 1983 году окончил Луганский государственный педагогический институт имени Тараса Шевченко. В 1976 году Чуканов вошел в состав сборной команды СССР и стал чемпионом XXI летних Олимпийских игр в Монреале, в 1977-м завоевал титул чемпиона мира в Венесуэле. Являлся чемпионом «Тур де Франс», неоднократным победителем международных соревнований в Италии, Франции, Германии, чемпионатов Украины и бывшего СССР.«На протяжении всей жизни Чуканов проводил большую работу по пропаганде Олимпийского движения, привлечению молодежи к занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни. Память об Анатолии Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах луганчан», — отметили в горадминистрации.Прощание с Чукановым состоитсяу центрального входа на кладбище «Острая Могила». Культура - Сегодня, 21:31 107

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