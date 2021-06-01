В«Это не соревнованиеВ»

Предстоящая встреча двух лидеров, президента США и президента России, рождает много слухов и домыслов. Разумеется, сегодня никто не может с высокой долей вероятности предположить, о чем будут говорить два политика. Нам, россиянам, абсолютно все равно, в каком русле пойдет беседа двух президентов, так как мы считаем данное мероприятие откровенной профанацией, понимая – что бы ни говорил и ни обещал Байден, политика объединенного Запада по отношению к России вряд ли изменится.А вот наши соседи, некогда братский нам народ Украины, ждут от Байдена решительных действий, направленных на оказание некого давления на российского президента. В первую очередь, конечно, наших соседей волнует вопрос территориальной целостности Украины, и именно от Байдена ждут, что он поставит данный вопрос ребром, предложив России «убраться с Донбасса». Ну и, конечно, крайне актуальна тема с «Северным потоком – 2», запуск которого грозит Украине крупнейшим энергетическим и финансовым кризисом. Украина не только потеряет поступления в бюджет от оплаты за транзит российского газа в Европу, но и будет вынуждена покупать этот же российский газ у Евросоюза уже втридорога, так как покупать газ гораздо дешевле у «государства-агрессора» политикам из Киева, говоря простым языком, «западло».Парадокс заключается в том, что вопрос территориальной целостности в преддверии наступления зимнего сезона сам по себе ушел на второй план, уступив место более насущному вопросу – вопросу недопущения запуска «Северного потока – 2». И именно от Байдена Зеленский и его команда ждут существенной помощи в решении данной весьма актуальной проблемы.Байден обещает быть жестким, немногословным и местами даже декларативным. Он уже заявил о том, что готов указать Путину на то, что, по мнению США, Россия за последнее время неоднократно допускала нарушение международного права. Правда, при этом помощники нового президента давали робкие комментарии о том, что США не ищут конфликта с Россией. Это говорит о том, что Байден готов надавить именно в том вопросе, в котором в случае откровенного противодействия со стороны Путина можно легко откатиться без ущерба для собственной репутации.Кстати, о репутации. Байден отказался от совместной пресс-конференции с российским президентом. Такой формат, обсуждаемый ранее, американская сторона нашла неприемлемым, и общаться с журналистами американский и российский лидеры будут по отдельности.В Белом доме совершенно не скрывают тот факт, что «жесткий и напористый» Байден решил не испытывать судьбу и учел печальный опыт своего предшественника Дональда Трампа, который в 2018 году попытался сыграть в «русскую рулетку» и согласился на совместную пресс-конференцию с Путиным. Именно тогда, в Хельсинки, Путин, говоря простым разговорным языком, «откатал Трампа в одни ворота», а сенатор Джон Маккейн совершенно небезосновательно назвал это мероприятие «одним из самых позорных выступлений американского президента на его памяти».Нет, наверное, от Байдена мы ожидали гораздо большего. Тот запал, с которым он принялся критиковать Путина сразу после своего избрания, обещал нам много острых моментов. И данная пресс-конференция, которая прорабатывалась как совместная, должна была стать тем моментом истины, который бы показал всему цивилизованному миру, «кто есть кто». Но, увы, кажется, нового президента США мы переоценили, и он столь же вял и косноязычен, как и президент предыдущий, отличавшийся красноречием исключительно в социальных сетях.По факту, мы сегодня прекрасно понимаем, что жесткого диспута с Путиным команда Байдена будет всячески избегать, встреча двух лидеров пройдет в нейтральной, а скорее всего и в показательно дружественной атмосфере, а все свое красноречие Байден пустит в ход, оставшись один на один с журналистами, которые будут задавать ему заранее согласованные вопросы и получать на них заранее подготовленные ответы. Вот именно в этой части Джо Байден, учитывая отсутствие Владимира Путина, будет выглядеть как декларативный и харизматичный лидер нации, претендующей на мировое господство.«Это не соревнование, кто лучше выступит», – именно так пояснил Джо Байден свой отказ провести совместную пресс-конференцию с Владимиром Путиным. Также американский президент добавил, что на пресс-конференции он намерен ясно обозначить условия улучшения отношений с Москвой.Что все происходящее означает в контексте «хотелок» украинского президента Владимира Зеленского, который ждет от Байдена ультимативной прямолинейности? Скорее всего, свои проблемы он будет решать самостоятельно, так как Байден, судя по всему, не намерен дальше портить и без того непростые отношения с Россией из-за Украины. Ну а украинцам нужно начинать заготавливать дрова, так зима их ждет откровенно непростая. Российский газ, который пойдет в обход Украины, воровать уже не получится, а покупать газ из Европы официальному Киеву не на что.Алексей Зотье