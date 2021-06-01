Сегодня утром и в течении дня в Луганске МЧС объявило штормовое предупреждение



«Утром и днем 15 июня в Луганске и местами по территории республики ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:45 44 Грозы и усиление ветра до 18 м/с ожидаются в Луганске утром и днем 15 июня. Об этом сообщает Луганкий Центр гидрометеорологии.«Утром и днем 15 июня в Луганске и местами по территории республики ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:45 44

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