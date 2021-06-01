Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Сегодня утром и в течении дня в Луганске МЧС объявило штормовое предупреждение

verter Сегодня, 04:4524Новости
Сегодня утром и в течении дня в Луганске МЧС объявило штормовое предупреждение
Грозы и усиление ветра до 18 м/с ожидаются в Луганске утром и днем 15 июня. Об этом сообщает Луганкий Центр гидрометеорологии.
«Утром и днем 15 июня в Луганске и местами по территории республики ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра до 15-18 м/с», — предупреждают синоптики.
При порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 04:45 44

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: