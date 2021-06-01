Курсы валют в Луганске на 15 июня
Государственный банк информирует о том, что с 15 июня 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
71,6797 рубля
1 ЕВРО
87,3274 рубля
10 украинских гривен
26,5218
Напомним, с 12 июня 2021 года курсы основных валют были следующими:
1 доллар США
71,6797 рубля
1 ЕВРО
87,3274 рубля
10 украинских гривен
26,5218 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 52
1 доллар США
71,6797 рубля
1 ЕВРО
87,3274 рубля
10 украинских гривен
26,5218
Напомним, с 12 июня 2021 года курсы основных валют были следующими:
1 доллар США
71,6797 рубля
1 ЕВРО
87,3274 рубля
10 украинских гривен
26,5218 рубля
Экономика - Сегодня, 05:00 52
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