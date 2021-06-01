Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника с Днем государственного служащего

Уважаемые коллеги!Примите искренние поздравления с Днем государственного служащего!Государственная служба – не просто работа, это ответственность перед гражданами, интересы, права и свободы которых необходимо защищать. Благополучие и уровень жизни людей всецело зависят от вашего уровня профессионализма, оправдать их ожидания – высшая награда.Ежедневно вы вносите свой вклад в решение нашей общей задачи – построение и развитие сильного независимого государства. Все достижения Луганской Народной Республики были бы невозможны без вашего достойного, тяжелого, но такого важного труда.Несмотря на все сложности, вы остаетесь верны Родине и своему долгу, отчего престиж и почетность государственной службы постоянно растут.В этом году 15 июня является особенно знаковым днем. Ровно пять лет назад государственные служащие впервые отметили свой профессиональный праздник в составе нового государства, которое с тех пор заметно преобразилось благодаря вашему усердию и патриотизму. Уверен, впереди нас ждет еще много свершений, и этот юбилей станет первым из многих.Желаю терпения, крепкого здоровья, стойкости и мира. Пусть каждый день приносит радость и безграничный запас сил! Глава Луганской Народной РеспубликиЛеонид Пасечник15 июня — Луганск