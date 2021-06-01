В Луганске срочно объявили военные сборы резервистов
В Луганске приняли решение провести военные сборы, в которых примут участие более 300 резервистов.
Леонид Пасечник своим указом поручил организовать и провести военные сборы.
«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период: с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021», — говорится в документе.
Пасечник постановил «призвать на военные сборы 323 человека из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской Народной Республики».
«Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов», — сказано в указе.
Поручено Народной милиции при реализации указа обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток».
Политика - Сегодня, 07:02 226
Леонид Пасечник своим указом поручил организовать и провести военные сборы.
«В целях подготовки и совершенствования навыков граждан, пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности, постановляю Народной милиции ЛНР организовать и провести военные сборы граждан, пребывающих в запасе, в период: с 15.06.2021 по 19.06.2021; с 22.06.2021 по 26.06.2021; с 29.06.2021 по 03.07.2021», — говорится в документе.
Пасечник постановил «призвать на военные сборы 323 человека из числа граждан, приписанных в состав резервных формирований, в Народную милицию Луганской Народной Республики».
«Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, находящихся на территории ЛНР, обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам предприятий, организаций и учреждений, призванным на военные сборы, на период прохождения военных сборов», — сказано в указе.
Поручено Народной милиции при реализации указа обеспечить «соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, использование средств защиты органов дыхания и перчаток».
Политика - Сегодня, 07:02 226
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