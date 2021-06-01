Катастрофа транспортного самолета ВВС Украины Ил-76 в июне 2014 года до сих пор достоверно не расследована, считает руководитель Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны УкраиныЭксперт изложил свои аргументы на страницах портала Globus Deutschland, перевод его статьи представлен ФАН. Яррик выдвинул версию, что уничтоженный при подлете к луганскому аэропорту транспортник мог перевозить инструкторов или наемников из ряда западных стран.По данным украинской стороны, Ил-76 вез 40 десантников и при этом управлялся "усиленным экипажем" из девяти человек. Все люди на его борту погибли — как считают представители киевских властей, от запуска донецкими ополченцами ПЗРК типа "Игла". Яррик указывает на ряд несоответствий в официальной версии и в реакции на катастрофу Ил-76 ВВС Украины западных и местных политиков.За прошедшие с момента катастрофы годы центральные украинские власти перешли от розыска виновных в крушении самолета к героизации погибших на его борту, отмечает Яррик. Он также указывает на явную странность при загрузке Ил-76 — он транспортировал всего 40 человек без тяжелой техники и другого снаряжения. Кроме того, руководители ряда западных стран — президенты Франции и Литвы Франсуа Олланд и Даля Грибаускайте, канцлер ФРГ Ангела Меркель и ряд других — выразили "крайнюю озабоченность" гибелью украинских военных, в чем не были замечены ранее, во время кровопролитных боев с большими жертвами на востоке этой страны.Подобные соображения, а также информация об обнаружении на месте катастрофы Ил-76 ВВС Украины обрывков документов западного образца могут свидетельствовать о наличии на борту самолета наемников и военных инструкторов из стран НАТО, резюмирует руководитель Astra Militarum.Владимир Гусе