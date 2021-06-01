Комиссия проверяет бригады ВСУ с низким уровнем морального состояния – Народная милиция

Украинское командование проводит проверку в двух бригадах ВСУ в зоне так называемой операции объединенных сил ("ООС") из-за низкого уровня морально-психологического состояния киевских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР."По данным нашей разведки, в связи с низким уровнем морально-психологического состояния личного состава в подразделениях 14-й и 80-й бригад отмечается работа комиссий штаба ОТГ (оперативно-тактической группировки) "Север", - говорится в сообщении.Пресс-служба добавила, что, как установила комиссия, "основными причинами ухудшения морального состояния украинских боевиков является долгое нахождение на передовых позициях и задержка ротации подразделений" в зоне "ООС".Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. *к32*с

15 июня — Луганск