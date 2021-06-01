Минсоцполитики ЛНР напомнило, какие дни будут выходными на Троицу

Министерство труда и социальной политики ЛНР проинформировало о выходных днях в период празднования Дня Святой Троицы. Об этом сообщили в ведомстве."В связи с празднованием 20 июня Святой Троицы жителей Республики в этом году ждут три выходных дня – с 19 по 21 июня, то есть праздничный день 20 июня переносится на 21 июня. Соответственно, следующая рабочая неделя продлится 4 дня – с 22 по 25 июня", - говорится в сообщении.Ранее Министерство разъяснило, какие дни будут выходными в 2021 году. *к31*с

15 июня — Луганск