Либо война, либо дипломатия с практически нулевым КПД: в Украине назвали варианты урегулирования ситуации на Донбассе



Со слов спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, для Украины существует два варианта разрешения конфликта на Донбассе — начать открытое противостояние с РФ или придерживаться дипломатического пути. Об этом он сказал во время программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24».

«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», — отметил Арестович.

Спикер в ТКГ считает, что «единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения».

Политика - Сегодня, 10:37 309 Спикер украинской делегации в ТКГ считает единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения — приводят слова Арестовича «Комментарии».Со слов спикера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича, для Украины существует два варианта разрешения конфликта на Донбассе — начать открытое противостояние с РФ или придерживаться дипломатического пути. Об этом он сказал во время программы «Хард с Влащенко» на канале «Украина 24».«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией, либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», — отметил Арестович.Спикер в ТКГ считает, что «единственными приемлемыми в плане действия, вынесения политических суждений, оценок, формирования политики являются нормандский формат и минские соглашения».Политика - Сегодня, 10:37 309

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