На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе

"У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта", — сказал Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Фото: ReutersУ Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, передает РИА Новости.По его словам, можно либо начать прямой конфликт с Москвой, либо делать ставку на дипломатическое решение вопроса.Нормандский формат и Минские соглашения остаются "единственными приемлемыми" сценариями в сложившейся ситуации, добавил он. При этом спикер украинской делегации отметил, что Киев не может позволить себе такой "класс игры", при котором получилось бы "сдвинуть" эти договоренности и создать что-то новое.