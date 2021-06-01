В США рассказали, как "обманули" СССР ради строительства самолетов

"Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать", — отметил журналист.

"Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла", — подытожил Филсет.

Фото: © AP Photo / Itsuo InouyeСоветский Союз невольно "помог" Соединенным Штатам создать сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird, пишет National Interest, передает РИА Новости.По мнению автора статьи Тревора Филсета, Blackbird ("Черный дрозд" или "Черная птица") стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей.Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час.Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном — он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.