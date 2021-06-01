В бундестаге назвали условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью

«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам», — цитирует политика РИА Новости.

Фото: ReutersДепутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») прокомментировал предложение украинской стороны «обменять» запуск «Северного потока — 2» на Крым, передает RT.По его словам, эта идея не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла, она является «полным абсурдом и чистым популизмом».Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газопровод может быть запущен только при условии «деоккупации» украинских территорий и обеспечения энергетической безопасности. Он считает, что это стало бы «справедливой компенсацией».