Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

В бундестаге назвали условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью

Sergey Сегодня, 14:150Новости
В бундестаге назвали условие Киева по Крыму и Nord Stream 2 чушью
Фото: Reuters
Депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») прокомментировал предложение украинской стороны «обменять» запуск «Северного потока — 2» на Крым, передает RT.
«Какая чушь несусветная, честное слово. Украинские политики каждый раз стараются перещеголять один другого в своём рвении угодить заокеанским и западным спонсорам», — цитирует политика РИА Новости.

По его словам, эта идея не имеет никакого коммерческого, правового, юридического и морального смысла, она является «полным абсурдом и чистым популизмом».
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что газопровод может быть запущен только при условии «деоккупации» украинских территорий и обеспечения энергетической безопасности. Он считает, что это стало бы «справедливой компенсацией».

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: