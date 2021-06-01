Стремительно повышается уровень воды в Исаковском водохранилище под Алчевском. ФОТО
В Исаковском водохранилище под Алчевском стремительно повышается уровень воды. Если тенденция сохранится, то к концу июня водохранилище наполнится полностью.
Об этом пишет автор телеграм-канала «Журналистика со вкусом...» и публикует соответствующие фотографии.
«Исаковское водохранилище вот-вот будет полностью заполнено, уровень воды стремительно повышается, по предварительным прогнозам если эта тенденция продолжится и к концу июня — начало июля оно будет наполнено на 100%.
16 марта 2021 года уровень воды был на 302 см ниже нормы.
На сегодняшний день уровень воды уже на 70-75 см ниже нормы.
Максимальное повышение было 3 июня за сутки +35 см воды», — пишет автор канала..
На фото один и тот же участок в разный период времени. «Летняя фотография — свежая», — уточняет автор. Экономика - Сегодня, 14:30 2
Об этом пишет автор телеграм-канала «Журналистика со вкусом...» и публикует соответствующие фотографии.
«Исаковское водохранилище вот-вот будет полностью заполнено, уровень воды стремительно повышается, по предварительным прогнозам если эта тенденция продолжится и к концу июня — начало июля оно будет наполнено на 100%.
16 марта 2021 года уровень воды был на 302 см ниже нормы.
На сегодняшний день уровень воды уже на 70-75 см ниже нормы.
Максимальное повышение было 3 июня за сутки +35 см воды», — пишет автор канала..
На фото один и тот же участок в разный период времени. «Летняя фотография — свежая», — уточняет автор. Экономика - Сегодня, 14:30 2
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