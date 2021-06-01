Из строя вышли скважины Краснолиманского водозабора. Ожидаются сбои в подаче воды
Подача воды в четыре города, поселок городского типа Славяносербск и населенные пункты Перевальского района сократилась из-за аварии на водозаборе. Об этом сообщила пресс-служба «Луганскводы».
«15 июня по причине выхода из строя скважин Краснолиманского водозабора с 08:00 сокращено водоснабжение городов Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск, Славяносербск, а также Перевальского района. Недопоставка составит не более 20% от суточного объема воды», — говорится в сообщении.
На предприятии призвали потребителей с пониманием отнестись к возможным сбоям в графике подачи воды. Удобный город - Сегодня, 14:14 86
«15 июня по причине выхода из строя скважин Краснолиманского водозабора с 08:00 сокращено водоснабжение городов Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск, Славяносербск, а также Перевальского района. Недопоставка составит не более 20% от суточного объема воды», — говорится в сообщении.
На предприятии призвали потребителей с пониманием отнестись к возможным сбоям в графике подачи воды. Удобный город - Сегодня, 14:14 86
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