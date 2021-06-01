Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Заплатить за свет нужно до 20-го июня, предупредили энергетики

bot Сегодня, 14:300Новости
Заплатить за свет нужно до 20-го июня, предупредили энергетики
Энергетики призывают жителей Луганщины вовремя оплатить счета за свет.

Об этом говорится на странице ООО «Енера Схід» в Facebook.

«"Енера Схід» уже отправила счета за май Укрпочте: ждите почтальонов. Пожалуйста, платите за потребленную электроэнергию своевременно", — сказано в сообщении.

Отмечается, что счета нужно оплатить до 20 июня. Новости Региона - Сегодня, 14:00 171

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: