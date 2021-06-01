Заплатить за свет нужно до 20-го июня, предупредили энергетики
Энергетики призывают жителей Луганщины вовремя оплатить счета за свет.
Об этом говорится на странице ООО «Енера Схід» в Facebook.
«"Енера Схід» уже отправила счета за май Укрпочте: ждите почтальонов. Пожалуйста, платите за потребленную электроэнергию своевременно", — сказано в сообщении.
Отмечается, что счета нужно оплатить до 20 июня. Новости Региона - Сегодня, 14:00 171
Об этом говорится на странице ООО «Енера Схід» в Facebook.
«"Енера Схід» уже отправила счета за май Укрпочте: ждите почтальонов. Пожалуйста, платите за потребленную электроэнергию своевременно", — сказано в сообщении.
Отмечается, что счета нужно оплатить до 20 июня. Новости Региона - Сегодня, 14:00 171
Метки: {keywords}