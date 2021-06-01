Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО

"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

"У нас другая политика. Это внутренняя, крепкая позиция касательно уважения к Украине, как к государству, к нации", - сказал Зеленский.

Фото: © РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО, Киев ждет приглашения вступить в альянс, передает РИА Новости.По его словам, Украина в отношениях с НАТО выбрала политику желанного гостя, в отличие от некоторых политических сил, которые в предыдущие годы приближали страну к альянсу только на словах.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.