Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО

root Сегодня, 18:0036Новости
Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает быть полноправным членом НАТО, Киев ждет приглашения вступить в альянс, передает РИА Новости.
"Я считаю, что Украина заслуживает большего. Мы заслуживаем, чтобы быть одними из равных в альянсе, среди мощных стран. Нас нужно приглашать - я считаю, что это честно. Мы не должны просить", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами на форуме "Украина 30. Экономика без олигархов".

По его словам, Украина в отношениях с НАТО выбрала политику желанного гостя, в отличие от некоторых политических сил, которые в предыдущие годы приближали страну к альянсу только на словах.
"У нас другая политика. Это внутренняя, крепкая позиция касательно уважения к Украине, как к государству, к нации", - сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: