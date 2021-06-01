"Самый сильный человек мира" принес присягу в Раде под крики "Позор"

"Самый сильный человек мира" и представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк после нескольких месяцев судебных тяжб принес присягу на заседании Верховной рады, передает корреспондент РИА Новости.Довыборы в украинский парламент в мажоритарном округе в Ивано-Франковской области прошли 28 марта.ЦИК отказался зарегистрировать Вирастюка в качестве депутата после того, как Верховный суд отменил протокол о его избрании — результаты голосования оспорил кандидат от партии "За будущее" Александр Шевченко, он избирался по тому же округу.Позднее Центральная избирательная комиссия на основании решения суда сочла голосование на шести участках недействительным и 19 мая установила результаты без их учета, вновь признав Вирастюка избранным депутатом.После Верховный суд отменил это решение ЦИК, в ответ на это орган подал апелляционную жалобу. Позднее Большая палата Верховного суда признала избрание депутатом Вирастюка законным.Вирастюк родился в Ивано-Франковской области. С начала 2000-х он занимается силовым многоборьем Strongest man (на Украине этот вид спорта известен как "Богатырские забавы"). По итогам престижных международных соревнований в 2004 и 2007 годах его признали сильнейшим человеком планеты.