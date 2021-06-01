На шахте «Самсоновская-Западная» уже сутки продолжается пожар
Как сообщают в МЧС ЛНР, уже сутки пожарные борются с огнём в лаве шахты «Самсоновская-Западная».
«На 06:00 15 июня продолжается тушение пожара в окне лавы воздушно-пенной смесью», — отмечается в сообщении.
Сообщение о пожаре на шахте поступило в 12:45 14 июня. На момент аварии в шахте находились 196 человек, в числе которых 15 на аварийном участке. К 15:00 понедельника все работники шахты были выведены на поверхность, за исключением 16 работников на постах безопасности. Происшествия - Сегодня, 17:40 43
«На 06:00 15 июня продолжается тушение пожара в окне лавы воздушно-пенной смесью», — отмечается в сообщении.
Сообщение о пожаре на шахте поступило в 12:45 14 июня. На момент аварии в шахте находились 196 человек, в числе которых 15 на аварийном участке. К 15:00 понедельника все работники шахты были выведены на поверхность, за исключением 16 работников на постах безопасности. Происшествия - Сегодня, 17:40 43
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