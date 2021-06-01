Курс доллара снова упал
Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 15 июня:
14.06
15.06
Изменение
1 доллар США
27,04 грн
26,99 грн
— 0,05
1 евро
32,79 грн
33,70 грн
— 0,09
По сравнению со значениями 14 июня курс доллара упал еще на 5 копеек после снижения на 7 копеек в предыдущий банковский день. «Зеленый» опустился ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с 11 июля 2020 года. За неделю — с 8 по 15 июня — гривня окрепла по отношению к американской валюте на 20 копеек.
Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после падения на 20 копеек днем ранее.
Новости Украины - Сегодня, 19:00 0
14.06
15.06
Изменение
1 доллар США
27,04 грн
26,99 грн
— 0,05
1 евро
32,79 грн
33,70 грн
— 0,09
По сравнению со значениями 14 июня курс доллара упал еще на 5 копеек после снижения на 7 копеек в предыдущий банковский день. «Зеленый» опустился ниже психологической отметки в 27 гривен впервые с 11 июля 2020 года. За неделю — с 8 по 15 июня — гривня окрепла по отношению к американской валюте на 20 копеек.
Курс евро тоже снизился. Евровалюта просела на 9 копеек после падения на 20 копеек днем ранее.
Новости Украины - Сегодня, 19:00 0
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