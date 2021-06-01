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ДТП на трассе у Новоахтырки: затруднено движение, есть пострадавшие

bot Сегодня, 19:0027Новости
ДТП на трассе у Новоахтырки: затруднено движение, есть пострадавшие
На Луганщине возле Новоахтырки произошла авария с участием грузового автомобиля, который выехал с дороги. Судя по всему, он столкнулся с легковушкой
Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на видео которое обнародовали на странице Северодонецк Times.
Пока нет никаких подробностей аварии. Судя по видео фура протаранила по меньшей мере один легковой автомобиль. На месте происшествия несколько «скорых» и видны каталки для пострадавших. ДТП на трассе у Новоахтырки: затруднено движение, есть пострадавшиеДТП на трассе у Новоахтырки: затруднено движение, есть пострадавшиеДТП на трассе у Новоахтырки: затруднено движение, есть пострадавшие
Происшествия - Сегодня, 18:38 91

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