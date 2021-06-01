ДТП на трассе у Новоахтырки: затруднено движение, есть пострадавшие



Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на видео которое обнародовали на странице Северодонецк Times.

Пока нет никаких подробностей аварии. Судя по видео фура протаранила по меньшей мере один легковой автомобиль. На месте происшествия несколько «скорых» и видны каталки для пострадавших.

Происшествия - Сегодня, 18:38 91 На Луганщине возле Новоахтырки произошла авария с участием грузового автомобиля, который выехал с дороги. Судя по всему, он столкнулся с легковушкойОб этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на видео которое обнародовали на странице Северодонецк Times.Пока нет никаких подробностей аварии. Судя по видео фура протаранила по меньшей мере один легковой автомобиль. На месте происшествия несколько «скорых» и видны каталки для пострадавших.Происшествия - Сегодня, 18:38 91

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