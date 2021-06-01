Новый пакет мобильных услуг за 50 грн, у Водафона такой же стоит 200 гривен





Пакет «Интернет без границ» от lifecell предлагает клиентам:

Безлимитное пользование мобильным интернетом 3G и 4G. Кстати, в Киевстар и Vodafone тарифные планы с такой услугой стоят не менее 200 гривен. Не говоря уж об ограничениях, которые часто идут «в комплекте» с безлимитом. У Vodafone, например, есть правила касательно раздачи интернета со смартфона и других гаджетов. А у Киевстар скорость соединения падает после использования клиентом определенного лимита. Lifecell, тем не менее, никак не ограничивает пользование интернетом.

Бесплатное общение в сети.

На звонки вне сети и домашние номера предоставляется 250 мин.

Напомним, что получать все эти услуги в течение месяца можно всего за 50 грн. Причем такая невероятная цена будет актуальна еще как минимум до 1 сентября.

Тариф «Интернет без границ» является региональным. Поэтому им смогут пользоваться только жители определенного перечня регионов. Ознакомиться со списком областей, для которых пакет является актуальным, вы сможете посетив официальный сайт мобильного оператора. Новости Украины - Сегодня, 19:30 79 Новый тарифный план от lifecell «Интернет без границ» поставил в неудобное положение остальных мобильных операторов Украины. Пакет услуг стоит всего 50 гривен в месяц и включает в себя самые популярные услуги оператора. Поэтому по соотношению цена-качество создает серьезную конкуренцию таким гигантам рынка сотовой связи, как Vodafone, или Киевстар.Пакет «Интернет без границ» от lifecell предлагает клиентам:Безлимитное пользование мобильным интернетом 3G и 4G. Кстати, в Киевстар и Vodafone тарифные планы с такой услугой стоят не менее 200 гривен. Не говоря уж об ограничениях, которые часто идут «в комплекте» с безлимитом. У Vodafone, например, есть правила касательно раздачи интернета со смартфона и других гаджетов. А у Киевстар скорость соединения падает после использования клиентом определенного лимита. Lifecell, тем не менее, никак не ограничивает пользование интернетом.Бесплатное общение в сети.На звонки вне сети и домашние номера предоставляется 250 мин.Напомним, что получать все эти услуги в течение месяца можно всего за 50 грн. Причем такая невероятная цена будет актуальна еще как минимум до 1 сентября.Тариф «Интернет без границ» является региональным. Поэтому им смогут пользоваться только жители определенного перечня регионов. Ознакомиться со списком областей, для которых пакет является актуальным, вы сможете посетив официальный сайт мобильного оператора. Новости Украины - Сегодня, 19:30 79

Метки: {keywords}