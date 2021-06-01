Как правильно поливать огород летом
Жаркое лето может запросто оставить вас без урожая
Всегда важно знать, как уберечь растения на грядке от губительного зноя. Правильный полив — одно из основных мероприятий по сохранению зеленых обитателей огорода, которые изнывают под лучами раскаленного солнца.
В какое время суток поливать огород
Чтобы почва в жаркую погоду как следует увлажнилась, поливайте огород рано утром или вечером. При поливе в солнцепек растения недополучат влаги — львиная доля ее испарится, а капли, попавшие на листья, создадут эффект линзы и обожгут их. При похолодании занимайтесь поливом утром либо в середине дня: вечерний чрезмерный полив может привести к загниванию корней, а также к вспышке грибных заболеваний (в зоне риска — огурцы, томаты, кабачки, перцы).
Как подготовить грядку к поливу
Полив принесет максимальную пользу растениям, если вы предварительно удалите с грядки сорняки, прорыхлите почву, лопатой или вилами сделаете вертикальные щели, нарежете канавки в междурядьях, обустроите вокруг земляные валики. Благодаря этим мероприятиям вода останется в пределах грядки и будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой.
Какой водой поливать огород
Огород нельзя поливать ни слишком холодной, ни слишком теплой водой. Во-первых, растения могут испытать температурный стресс, во-вторых, вода некомфортной для них температуры негативно влияет на всасывающую способность корней и угнетает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Желательно, чтобы вода была не только прогретой, но и отстоянной.
Отстаивать воду лучше всего в больших емкостях, чтобы содержащиеся в ней газы испарились, а соли выпали в осадок. Не забудьте взболтать воду перед поливом, это обогатит ее кислородом. Если вода жесткая (например, из скважины), обязательно смягчите ее — добавьте немного уксусной кислоты.
Имейте в виду, что томаты, перцы, баклажаны, всходы свеклы любят воду, прогретую до 18-20 градусов, а огурцы, кабачки, тыква, дыня — еще более теплую.
Какие огородные культуры особенно отзывчивы на поливы
К влажности почвы очень требовательны растения со слаборазвитой корневой системой и большим листовым аппаратом: все виды капусты, зеленый лук, укроп, салат, шпинат, сельдерей, редис, редька. Чтобы получить высокий урожай, необходимо поливать их небольшими объемами каждые 4-6 дней. Раз в неделю достаточно поливать огурцы, томаты, перцы, баклажаны, лук, чеснок. Картофель, кабачки, фасоль, спаржу, хрен поливают через 10-15 дней. А вот арбуз, дыню и тыкву можно «поить» раз в две недели.
Почему полив под корень лучше полива по листьям
Будьте осторожны с поливом по листьям — он может спровоцировать грибные болезни, особенно в сырую погоду. Отдавайте предпочтение корневому поливу, только следите, чтобы корни не обнажались. Если почва пересохла, сбрызните ее водой, дождитесь, когда первая влага впитается, и полейте обильно. Но не переусердствуйте: луж на поверхности грядки быть не должно.
Как предотвратить сухость и переувлажнение почвы
Если корни огородных культур остаются сухими, на высокий урожай рассчитывать не приходится. Из-за неутоленной «жажды» растения плохо усваивают питательные вещества, отстают в росте, завязи плодов засыхают. Поэтому откажитесь от полива малыми дозами, при котором влага, испаряясь с поверхности почвы, не доходит до корней. Поливайте растения реже, но обильно и не устраивайте себе отдых, если прошел кратковременный дождь: он не успевает насытить землю влагой.
Переувлажнение почвы для огородных культур еще губительнее. Из-за избытка влаги и недостатка кислорода растения медленно растут, недополучают питательных веществ, становятся уязвимыми для болезней. Корни загнивают и отмирают.
Чтобы проверить, достаточно ли в почве влаги, копните грядку на штык лопаты. Если земля с лопаты осыпается и невозможно сформировать комок, нужно срочно поливать. Если почва — сплошной липкий ком, воздержитесь от полива: она и так переувлажнена.
Зачем рыхлить и мульчировать почву
После полива сохранить влагу в почве и дать кислороду доступ к корням поможет рыхление — его следует проводить, когда на грядке подсохнет почвенная корка (например, на следующий день). Глубина рыхления не должна превышать 5 см. После рыхления не поленитесь замульчировать грядки, чтобы еще надежнее защитить почву от пересыхания. Для этой цели можно использовать:
опилки,
солому,
скошенную траву,
торф,
перегной,
компост (слой мульчи — минимум 6 см).
Школа выживания - Сегодня, 19:15 108
Всегда важно знать, как уберечь растения на грядке от губительного зноя. Правильный полив — одно из основных мероприятий по сохранению зеленых обитателей огорода, которые изнывают под лучами раскаленного солнца.
В какое время суток поливать огород
Чтобы почва в жаркую погоду как следует увлажнилась, поливайте огород рано утром или вечером. При поливе в солнцепек растения недополучат влаги — львиная доля ее испарится, а капли, попавшие на листья, создадут эффект линзы и обожгут их. При похолодании занимайтесь поливом утром либо в середине дня: вечерний чрезмерный полив может привести к загниванию корней, а также к вспышке грибных заболеваний (в зоне риска — огурцы, томаты, кабачки, перцы).
Как подготовить грядку к поливу
Полив принесет максимальную пользу растениям, если вы предварительно удалите с грядки сорняки, прорыхлите почву, лопатой или вилами сделаете вертикальные щели, нарежете канавки в междурядьях, обустроите вокруг земляные валики. Благодаря этим мероприятиям вода останется в пределах грядки и будет быстрее проникать в корнеобитаемый слой.
Какой водой поливать огород
Огород нельзя поливать ни слишком холодной, ни слишком теплой водой. Во-первых, растения могут испытать температурный стресс, во-вторых, вода некомфортной для них температуры негативно влияет на всасывающую способность корней и угнетает жизнедеятельность почвенных микроорганизмов. Желательно, чтобы вода была не только прогретой, но и отстоянной.
Отстаивать воду лучше всего в больших емкостях, чтобы содержащиеся в ней газы испарились, а соли выпали в осадок. Не забудьте взболтать воду перед поливом, это обогатит ее кислородом. Если вода жесткая (например, из скважины), обязательно смягчите ее — добавьте немного уксусной кислоты.
Имейте в виду, что томаты, перцы, баклажаны, всходы свеклы любят воду, прогретую до 18-20 градусов, а огурцы, кабачки, тыква, дыня — еще более теплую.
Какие огородные культуры особенно отзывчивы на поливы
К влажности почвы очень требовательны растения со слаборазвитой корневой системой и большим листовым аппаратом: все виды капусты, зеленый лук, укроп, салат, шпинат, сельдерей, редис, редька. Чтобы получить высокий урожай, необходимо поливать их небольшими объемами каждые 4-6 дней. Раз в неделю достаточно поливать огурцы, томаты, перцы, баклажаны, лук, чеснок. Картофель, кабачки, фасоль, спаржу, хрен поливают через 10-15 дней. А вот арбуз, дыню и тыкву можно «поить» раз в две недели.
Почему полив под корень лучше полива по листьям
Будьте осторожны с поливом по листьям — он может спровоцировать грибные болезни, особенно в сырую погоду. Отдавайте предпочтение корневому поливу, только следите, чтобы корни не обнажались. Если почва пересохла, сбрызните ее водой, дождитесь, когда первая влага впитается, и полейте обильно. Но не переусердствуйте: луж на поверхности грядки быть не должно.
Как предотвратить сухость и переувлажнение почвы
Если корни огородных культур остаются сухими, на высокий урожай рассчитывать не приходится. Из-за неутоленной «жажды» растения плохо усваивают питательные вещества, отстают в росте, завязи плодов засыхают. Поэтому откажитесь от полива малыми дозами, при котором влага, испаряясь с поверхности почвы, не доходит до корней. Поливайте растения реже, но обильно и не устраивайте себе отдых, если прошел кратковременный дождь: он не успевает насытить землю влагой.
Переувлажнение почвы для огородных культур еще губительнее. Из-за избытка влаги и недостатка кислорода растения медленно растут, недополучают питательных веществ, становятся уязвимыми для болезней. Корни загнивают и отмирают.
Чтобы проверить, достаточно ли в почве влаги, копните грядку на штык лопаты. Если земля с лопаты осыпается и невозможно сформировать комок, нужно срочно поливать. Если почва — сплошной липкий ком, воздержитесь от полива: она и так переувлажнена.
Зачем рыхлить и мульчировать почву
После полива сохранить влагу в почве и дать кислороду доступ к корням поможет рыхление — его следует проводить, когда на грядке подсохнет почвенная корка (например, на следующий день). Глубина рыхления не должна превышать 5 см. После рыхления не поленитесь замульчировать грядки, чтобы еще надежнее защитить почву от пересыхания. Для этой цели можно использовать:
опилки,
солому,
скошенную траву,
торф,
перегной,
компост (слой мульчи — минимум 6 см).
Школа выживания - Сегодня, 19:15 108
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