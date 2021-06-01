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ЕС и США договорились координировать политику в отношении России

Sergey Сегодня, 20:150Новости
ЕС и США договорились координировать политику в отношении России
Фото: © Jens Kalaene / globallookpress.com
Евросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России.
Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел в Брюсселе, передает РИА Новости.
"Мы едины в нашем подходе к России", — указывается в заявлении по итогам встречи.

Стороны отметили, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интерес. При этом они заявили о готовности "решительно ответить" на действия России, которые они считают негативными. Они также призвали Кремль избегать дальнейшего ухудшения отношений с государствами из так называемого "списка недружественных государств".

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