ЕС и США договорились координировать политику в отношении России

"Мы едины в нашем подходе к России", — указывается в заявлении по итогам встречи.

Фото: © Jens Kalaene / globallookpress.comЕвросоюз и США планируют создать диалог высокого уровня по координации политики и действий в отношении России.Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел в Брюсселе, передает РИА Новости.Стороны отметили, что оставляют открытыми каналы связи для сотрудничества с Москвой по вопросам, которые представляют взаимный интерес. При этом они заявили о готовности "решительно ответить" на действия России, которые они считают негативными. Они также призвали Кремль избегать дальнейшего ухудшения отношений с государствами из так называемого "списка недружественных государств".