Главком шведской армии призвал готовиться к войне с Россией

"Нельзя исключить возможность вооруженного конфликта", — цитирует его газета Aftonbladet.

Фото: © AP Photo / TT Agency/Susanne LindholmГлавнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден предупредил об угрозе нападения на королевство, призвав внимательно следить за действиями России, передает РИА Новости.По данным разведки, Швеции прежде всего стоит опасаться "гибридных и нелинейных" атак со стороны России.Главком призвал военные и гражданские организации готовиться к совместному ответу и усиливать наступательные возможности по части кибербезопасности.При этом Бюден не уточнил, может ли Швеция отключить электричество в России. Он пояснил, что у страны должна быть возможность воздействовать на другие государства и не допускать реализации тех или иных киберопераций.Прошлой осенью шведский парламент одобрил увеличение оборонного бюджета к 2025 году до 89 миллиардов крон (около 770 миллиардов рублей. — Прим. ред.), что станет рекордом с 1950-х годов.В январе Минобороны страны опубликовало серию фильмов, в которых представило Россию в качестве потенциального противника в гипотетической войне. При этом в роликах это не утверждалось напрямую: использовались отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.