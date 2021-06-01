До конца недели в Луганске дожди. В четверг-пятницу сильные ливни



«16 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 28-30 градусов тепла.

Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 27 до 29 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели на территории региона ожидаются дожди с грозами, 17-18 июня — местами сильные ливни. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 70 Температура воздуха в регионе 16 июня будет до 30 градусов тепла днем, местами пройдет кратковременный дождь. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«16 июня на территории ЛНР ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 25-30 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 28-30 градусов тепла.Такая же температура воздуха ожидается в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 27 до 29 градусов выше нуля днем.По предварительному прогнозу, до конца рабочей недели на территории региона ожидаются дожди с грозами, 17-18 июня — местами сильные ливни. Погода в Луганске - Сегодня, 06:00 70

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