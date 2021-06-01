Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО

"У нас есть разные программы по соблюдению обязательств, которые в значительной степени посвящены борьбе с коррупцией в рамках реформ, которые Украина уже начала, но нам нужно больше. Нам нужно сделать больше, чтобы обеспечить их полную реализацию", - добавил он.

Фото: © REUTERS / POOLУкраине "нужно сделать больше" в плане реформ для членства в НАТО, об этом, как сообщает Defense News, заявил в ходе встречи с группой военных обозревателей генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.Он напомнил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе.При этом генсек НАТО отметил, что для предоставления плана действий по членству в альянсе необходимо согласие всех 30 стран-членов организации. "Это (предоставление Украине ПДЧ – ред.) не было основной темой саммита (НАТО)", - заключил Столтенберг.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2022 году. Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу. Однако представители военного блока заявили о необходимости продолжать реформы и не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.