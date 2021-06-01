Тимошенко предупредила сограждан о В«расправе с УкраинойВ»
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила сограждан о «расправе с Украиной» во время выступления в Верховной Раде. Видео ее обращения опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel, передает Лента.ру.
По словам политика, с 1 июля для страны наступает «трагическое время», поскольку вступает в действие закон, отменяющий мораторий на продажу земли. Парламентарий добавила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными угодьями, без согласования снимать верхние слои чернозема.
Тимошенко заявила, что у аграриев якобы «начнут забирать землю».
«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — подчеркнула она.
Лидер партии «Батькивщина» добавила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать подобные решения только после референдума, однако инициатива по проведению всеобщего голосования была сорвана. Политик заключила, что намерена бороться с принятием закона о земле.
Ранее руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что из-за открытия рынка земли Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала. Он подчеркнул, что никто не думает о социальной цене. Эксперт предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».
В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.
Метки: {keywords}