Тимошенко предупредила сограждан о В«расправе с УкраинойВ»

«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», — подчеркнула она.

Фото: globallookpress.comЛидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко предупредила сограждан о «расправе с Украиной» во время выступления в Верховной Раде. Видео ее обращения опубликовано на YouTube-канале RadaTVchannel, передает Лента.ру.По словам политика, с 1 июля для страны наступает «трагическое время», поскольку вступает в действие закон, отменяющий мораторий на продажу земли. Парламентарий добавила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными угодьями, без согласования снимать верхние слои чернозема.Тимошенко заявила, что у аграриев якобы «начнут забирать землю».Лидер партии «Батькивщина» добавила, что президент Владимир Зеленский обещал принимать подобные решения только после референдума, однако инициатива по проведению всеобщего голосования была сорвана. Политик заключила, что намерена бороться с принятием закона о земле.Ранее руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев заявил, что из-за открытия рынка земли Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала. Он подчеркнул, что никто не думает о социальной цене. Эксперт предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон, который с 1 июля 2021 года разрешает продажу физическим лицам, гражданам Украины, земель в количестве не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года сельскохозяйственные угодья смогут приобретать украинские юридические лица, но не более 10 тысяч гектаров каждому.