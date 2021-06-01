WP: Байден отверг требование Госдепа ввести санкции против Nord Stream 2

Фото: © РИА Новости / Дмитрий ЛельчукГосдепартамент США настаивал на введении санкций против Nord Stream 2 AG, которая реализует "Северный поток — 2", и ее главы Маттиаса Варнига, но президент Джо Байден отказался это делать. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники, передает РИА Новости.По информации собеседников издания, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за ограничения, направленные на блокировку проекта, без исключения для компании-оператора газопровода и ее исполнительного директора.Байден и высокопоставленные сотрудники Совета нацбезопасности оказались против, заявив, что это может испортить отношения с Берлином. Как сообщает издание, поскольку проект завершен более чем на 90 процентов, нет смысла ставить под угрозу отношения между США и Германией.Ранее Белый дом констатировал, что помешать реализации газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. В середине мая Соединенные Штаты отказались от санкций против Nord Stream 2 AG, объяснив это противоречием национальным интересам, но потом ввели ограничения против российских компаний и судов, задействованных в строительстве."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее строительство продолжается и уже вышло на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит число экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные ограничения США.