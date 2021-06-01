На вторые сутки был ликвидирован пожар на шахте «Самсоновская-Западная»

«16 июня в 03:45 в связи с ликвидацией пожара и отсутствием в выработках шахты вредных и взрывоопасных газов принято решение перейти в технические работы. Напомним, жертв и пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Краснодонские спасатели ликвидировали пожар в лаве шахты «Самсоновская-Западная», жертв и пострадавших нет.Пожар на шахте «Самсоновская-Западная» возник 14 июня на участке 4-й западной лавы. Горняки с места происшествия были оперативно эвакуированы.В сообщении говорится, что для тушения пожара спасатели проложили рукавную линию по 4-й западной уклонной лаве, а также установили винтовой водоразбрызгиватель со стороны 5-го западного конвейерного уклона для локализации пожара со стороны исходящей струи воздуха. Во время тушения спасатели контролировали газовую обстановку в лаве.«Электроэнергия на шахту (по окончанию тушения) подается, отключена подача на аварийный участок и в выработках по ходу исходящей вентиляционной струи воздуха. Горноспасательные подразделения осуществляют контроль аварийного участка и охлаждение горных пород в месте возникновения пожара», — сообщили в МЧС.Происшествия - Сегодня, 09:36 13