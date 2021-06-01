В«Чемодан-вокзал-РоссияВ»: украинские В«патриотыВ» отреагировали на новость о концертах Maruv

Фото: © MARUV / FacebookУкраинская певица Maruv, которая последнее время живет и работает в России, этим летом даст концерты в Одессе и Мариуполе. О том, как отреагировали на Украине на это известие, написал сайт ШАРИЙ.NE, передает Украина.ру.Первый из заявленных концертов Maruv должна дать 20 июня в одесском клубе Ibiza, второй — на фестивале MRPL City, который пройдет с 6 по 8 августа в Мариуполе. Анонсы этих мероприятий уже заставили всколыхнуться местную «патриотичную» общественность.«Чемодан-вокзал-Россия», «"Лучшая певица России", а какого милого она забыла в Украине? Что-то пошло не так!!! Володенька Зеленский приголубит?», «Пусть остается там, в стране-агрессоре! А не прется сюда в ненавистную ей Украину зарабатывать бабло», «Поддерживаю полностью, нечего шастать, пани Анна Марув дорогу в одну сторону выбрала сознательно», «Мерзость!!!», «Анна Борисовна обычная шл*ха, а шл*хам свойственно торговать собой. Мы должны отказаться от услуг Анны Борисовны по гигиенически-санитарным соображениям», — написали украинские пользователи.Maruv, она же Анна Корсун, — украинская певица, ставшая победительницей национального отбора «Евровидения» в 2019 году, но ехать на конкурс она тогда отказалась, заявив, что «не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков Украины», а также уточнив, что она музыкант, а «не бита на политической арене».Позже, уже в РФ исполнительницу признали «лучшей певицей России», что очень не понравилось украинским радикалам. А совсем недавно она снова вызвала их гнев на себя, когда записала совместный трек с запрещенным на Украине Филиппом Киркоровым.Источник