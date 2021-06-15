Донбасс. Оперативная лента военных событий 16.06.2021

«За 15 июня со стороны вооруженных формирований Украины нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении ведомства.

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