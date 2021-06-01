Бывшему главе Лисичанска вручили подозрение в использовании бюджетных средств в личных целях
В Луганской областной прокуратуре сообщили о подозрении бывшему председателю Лисичанского городского совета по факту злоупотребления служебным положением, нанесшего существенный вред охраняемым законом общественным интересам (ч. 1 ст. 364 УК Украины).
По данным следствия, в апреле 2019 года чиновник за счет средств местного бюджета заключил с адвокатом договор об оказании юридических услуг в личных интересах. В результате злоупотребления служебным положением бывшим председателем горсовета нанесен ущерб местному бюджету на сумму около 120 тыс. гривен.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности ексмера Лисичанска проводились по процессуального руководства Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области следственным отделом полиции № 3 Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области и Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Происшествия - Сегодня, 10:30 69
По данным следствия, в апреле 2019 года чиновник за счет средств местного бюджета заключил с адвокатом договор об оказании юридических услуг в личных интересах. В результате злоупотребления служебным положением бывшим председателем горсовета нанесен ущерб местному бюджету на сумму около 120 тыс. гривен.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности ексмера Лисичанска проводились по процессуального руководства Лисичанской окружной прокуратуры Луганской области следственным отделом полиции № 3 Северодонецкого районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области и Управлением стратегических расследований в Луганской области ДВР Национальной полиции Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Происшествия - Сегодня, 10:30 69
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