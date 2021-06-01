Переселенцы могут лишиться выплат

Юристы рассказали об изменениях, которые влияют на выплату адресной помощи ВПЛ.



Об этом корреспонденты Трибуна узнали из материала «Юридического советника для переселенцев».



Согласно Постановлению Кабмина от 01.10.2014 № 505, ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам назначается на семью и выплачивается одному из ее членов при условии предоставления письменного согласия в произвольной форме о выплате ему денежной помощи от других членов семьи.



Также соответствующим постановлением определены четкие условия, при которых такая помощь не назначается. Это касается, в частности, но не исключительно, случаев, когда кто-либо из членов семьи имеет в собственности жилое помещение/часть жилого помещения, расположенного в любых регионах Украины, кроме ОРДЛО, АР Крым, населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения, кроме жилых помещений, которые:

непригодны для проживания, что подтверждается соответствующим актом технического состояния;

принадлежат семье, в состав которой входят военнослужащие из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации (кроме лиц, которые приобрели право собственности за счет государственных средств после начала проведения АТО).

Уполномоченный представитель семьи, которому назначили денежную помощь, обязан уведомить орган социальной защиты населения, который назначил помощь, об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия, в течение трех дней со дня возникновения таких обстоятельств.



При этом, согласно Постановлению Кабмина от 01.10.2014 № 505, выплата адресной помощи прекращается со следующего месяца в случае:

представления уполномоченным представителем семьи заявления о прекращении выплаты пособия;

предоставления информации государственной службы занятости о том, что трудоспособные члены семьи в течение 4-х месяцев не трудоустроились при содействии государственной службы занятости или находятся в трудовых отношениях с работодателями на временно оккупированных территориях и населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, но фактически не работают;

снятия с учета ВПЛ;

выявления уполномоченным органом факта предоставления недостоверной информации или несообщения об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия;

смерти ВПЛ.

Обратите внимание, что если в составе вашей семьи после женитьбы произошли изменения, которые могут влиять на выплату адресной помощи, вам необходимо:

1. убедиться, что право на получение адресной помощи вами действительно потеряно. Фактически при наличии у второго супруга в собственности жилья на подконтрольной правительству Украины территории право на помощь теряется. Однако вы и дальше можете получать адресную помощь, если:

жилье, которое принадлежит вашему мужу или жене, непригодное для проживания и есть соответствующий акт, ИЛИ

если ваш муж или жена является военнослужащим из числа ВПЛ, участвует в сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и получил(а) право собственности на жилье на подконтрольной территории до начала проведения АТО.

2. Если право на адресную помощь все-таки потеряно, вам нужно безотлагательно письменно оповестить об изменении обстоятельств орган социальной защиты населения, в котором вы состоите на учете как ВПЛ. Выплата помощи должна быть прекращена со следующего месяца.



В случае несообщения об изменении обстоятельств выплата пособия будет прекращена после обнаружения этого факта органом социальной защиты населения. Однако суммы денежной помощи, полученные после того, как право на помощь было утеряно, придется возвращать Экономика - Сегодня, 10:14 261